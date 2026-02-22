Lazio, parla Martorelli: "Il pareggio contro il Cagliari è giusto"
22.02.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del pareggio per 0-0 tra Lazio e Cagliari, soffermandosi sulla prestazione delle due squadre. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Il primo tempo il Cagliari ha avuto tre palle gol nitide. I rossoblù nella prima frazione di gara avrebbero meritato di andare in vantaggio, è stato annullato un gol per pochi centimetri a Palestra. Poi quando la squadra di Pisacane è rimasta in dieci per l'espulsione di Mina la Lazio ha avuto due-tre occasioni. Ma alla fine il risultato è anche giusto".
