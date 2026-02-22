Formula 1 | Ferrari in lutto: morto un gigante dell'era Michael Schumacher
22.02.2026 12:01 di Giovanni Parterioli
Il mondo della Formula 1 piange oggi una delle sue figure più belle. Piange soprattutto il mondo della Ferrari, interno ed esterno, quello che ha apprezzato e tifato, oltre che gioito, nell'era di Michael Schumacher. Se n'è andato Giulio Ciceri, un gigante del suo tempo. Talmente grande che se oggi Sky Sport F1 è quella che è, lo deve in parte anche alla sua "invenzione". Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI IN LUTTO, MORTO GIULIO CICERI <<<