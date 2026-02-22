Roma, Gasperini non si nasconde: "Esiste solo la Champions". E su Totti...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Parole forti quelle di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Cremonese. Il tecnico giallorosso, in particolare, si è espresso sull'unico obiettivo che considera per la sua squadra, la Champions: "Ci tengo a dire che la società e Ranieri stesso hanno sempre detto che questo era un anno di transizione, di crescita, di costruzione. Chi ha parlato di Champions sono io, per me esiste solo quella. Io l'ho lasciata la Champions e mi manca molto non poterla giocare. Se qualcuno pensa di mettermi pressione si è sbagliato di grosso perché l'obiettivo è il mio".

Tra gli altri temi toccati nel corso della conferenza, anche l'eventuale ritorno di Francesco Totti all'interno della dirigenza giallorossa. Ecco le sue parole sull'argomento: "Ritorno di Totti? Se lo chiedete a me, io lo considero è una grandissima risorsa, ma non è una storia che ho tirato fuori io".