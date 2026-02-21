PAGELLE Cagliari-Lazio: Noslin e Cataldi ci provano, Maldini spento
PROVEDEL 6: Salvato dal palo sul colpo di testa di Zé Pedro, per il resto è inoperoso, mai costretto a parate complicate. La guarda da lontano, un po’ come Caprile.
MARUSIC 6,5: Cross basso interessante, non ci arriva nessuno a due metri dalla porta. Dietro soffre poco, chiude bene preventivamente.
ROMAGNOLI 6,5: Si sposta sul centrodestra vista la scelta di Sarri per la sostituzione di Gila. Non perde mai la bussola, con o senza palla.
PROVSTGAARD 5,5: Zé Pedro lo grazia su corner, gli aveva preso il tempo di testa (palo). Alterna buone chiusure a interventi in leggero ritardo. Stende Palestra al 65’, poteva anticipare la scivolata.
PELLEGRINI 5,5: Palestra è il più pericoloso e il più in forma, lo costringe al giallo a fine primo tempo. L'esterno segna nella ripresa ma parte in fuorigioco. Soffre un po' troppo.
Dal 72’ TAVARES 6,5: Venti minuti in cui spinge e aumenta la pericolosità della Lazio.
BELAHYANE 6: A sorpresa viene preferito a Dele-Bashiru, perde un paio di palloni mal gestiti, ma è uno dei pochi a provare la giocata in verticale. Nel primo tempo bellissima la palla sulla corsa di Marusic, da lì nasce l’unica azione pericolosa prima dell’intervallo.
ROVELLA 6: Seconda da titolare dal rientro, la prima era stato il quarto di Coppa a Bologna. Mette minuti nelle gambe, nell’impostazione viene aiutato dal palleggio delle due mezzali. Cresce alla distanza, sta riprendendo confidenza con il campo e la fatica. Sfortunato, esce per un problema alla spalla.
Dal 60’ CATALDI 6,5: Ci prova su punizione, Caprile respinge sulla linea. Un altro tiro a giro sfiora l'incrocio, sfiore il super-gol.
TAYLOR 5,5: Primo tempo spento, sotto tono rispetto alle altre prove in biancoceleste. Meglio nella ripresa, stoppa e tira di fuori, Caprile gli blocca il tentativo.
ISAKSEN 6: Nulla di eccezionale, per carità, ma nei primi 45 minuti è l’unico che prova a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica. Decisamente più di Zaccagni. Il risultato nel secondo tempo non soddisfa Sarri che lo richiama a mezzora dalla fine.
Dal 60’ CANCELLIERI 5,5: Mezz'ora in cui non riesce a cambiare marcia sulla fascia.
MALDINI 5: Fa ammonire Mina con uno spunto, poteva servire Zaccagni invece di cercare il fallo. Si sacrifica, prova a legare il gioco, ma è lontano, lontanissimo dalla porta di Caprile.
Dal 72’ RATKOV 6: Riempie di più l'area, non gli arriva il cross giusto per timbrare. Anche solo per provarci.
ZACCAGNI 5,5: Subito dall’inizio, senza traccheggiare con partite dalla panchina. Non arriva in tempo sul cross basso di Marusic, potenzialmente l'azione più pericolosa del primo tempo biancoceleste. Esce quando diventa troppa la stanchezza, era al rientro da uno stop muscolare.
Dall’84’ NOSLIN 6,5: Entra e in pochi secondi per poco non conquista il rigore decisivo. Questione di centimetri. Bell'impatto in corsa.
ALL. SARRI 5,5: Partita noiosa, la Lazio è poco pericolosa, chiude senza subire gol ma anche senza regalare emozioni.