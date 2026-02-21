Lazio, senti Borghi: "Il campionato è solo una preparazione alla Coppa Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli studi di SkySport, il giornalista Stefano Borghi ha analizzato il pareggio per 0-0 tra Cagliari e Lazio all'Unipol Domus. Di seguito le sue parole: “Il Cagliari doveva raddrizzarsi e ha centrato l’obiettivo. Era in emergenza, Palestra ha fatto una buona partita. Per la Lazio il campionato è solo una preparazione alla Coppa Italia. E direi che la risposta c’è stata: la squadra è cresciuta all’interno della partita. Il pareggio non scontenta nessuno”.

"Sappiamo bene come Sarri abbia bisogno di caratteristiche funzionali al suo gioco, è stato bravo a snaturarsi e a lavorare sulla difesa. La Lazio è andata alla deriva ma difensivamente c’è sempre stata. Poi sul mercato, l’estate non ha portato niente ma l’inverno lo ha portato solo in uscita. Romagnoli anche è mancato, anche se ormai la situazione è rientrata".