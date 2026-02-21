Cagliari - Lazio, un punto che non serve a nulla: come cambia la classifica
21.02.2026 22:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Sesto pareggio in trasferta per la Lazio, che non va oltre lo 0-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari. Un punto che, per i biancocelesti, non serve praticamente a nulla: la squadra di Sarri, dopo il match di questa sera, raggiunge i 34 punti in classifica, a -1 dal Sassuolo che ha battuto il Verona nell'anticipo del 26° turno.
Superato, per il momento, il Bologna, a quota 33 ma in attesa del suo impegno di giornata contro l'Udinese, in programma lunedì 23 febbraio. Occhio, guardando sempre le inseguitrici, anche all'Udinese che, vincendo contro i rossoblù, raggiungere i 35 punti, superando quindi i biancocelesti. L'Atalanta, ora al settimo posto e che sfiderà domani il Napoli, è invece a 42 punti.
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.