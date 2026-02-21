Cagliari, Angelozzi a Dazn: "Con la Lazio sarà difficile. Abbiamo perso sì, ma..."
Il direttore tecnico dell'area del Cagliari, Angelozzi, ha analizzato il match contro la Lazio in programma questa sera alle 20.45 ai microfoni di Dazn: "Non sarà facile oggi, dobbiamo pensare alla Lazio non alla sconfitta con il Lecce, è importante fare una bella prestazione. Sono partite che capita abbiamo preso 4 gol in 2 partite, se andiamo indietro a Genova 3 in una partita. Siamo sereni sulla scelta dell’allenatore, può capitare perdere, l’importante è riprendersi".