RIVIVI DIRETTA - WOMEN | Lazio - Milan 2-2, Karczewska la riacciuffa nel finale
Serie A Women Athora | 15ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - MILAN 2-2: 32' Le Bihan (L), 55' Kamczyk (M), 65' Soffia (M), 82' Karczewska (L)
LAZIO (3-5-2): Durante; Bltrip-Reyes, Connolly (77' Mesjasz), D`Auria; Monnecchi (66' Cafferata), Martin (66' Simonetti), Benoit, Le Bihan, Oliviero; Visentin (60' Karczewska), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz. All.: Gianluca Grassadonia
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park, Renzotti, Soffia, Keijzer, De Sanders, Kamczyk (60' Dompig). A disp.: Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah. All.: Suzanne Bakker
Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo); Assisitenti: Chichi - Pasqualetto; IV ufficiale: Luigi Pica; Operatore FVS: Angelo Di Curzio
Ammonite: 48' D'Auria (L), 79' Simonetti (L)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio: termina qui la sfida
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 5' di recupero.
82' GOOOOOOOOOOOL! Karczewska, sevita da Oliviero, prende il tempo a Arrigoni e batte Giuliani.
79' Ammonita Simonetti (L)
77' Sostituzione Lazio: fuori Connolly, dentro Mesjasz.
66' Sostituzione Lazio: fuori Martin e Monnecchi, dentro Simonetti e Cafferata
65' Gol de Milan! Soffia trova rete del raddoppio.
60' Sostituzione Lazio: fuori Visentin, dentro Karczewska.
60' Sostituzione Milan: fuori Kamczyk, dentro Dompig.
58' La Lazio ha accusato il colpo e subisce la pressione del Milan, le rossonere si affacciano nuovamente dalle parti di Durante senza trovare la porta.
55' Gol del Milan! Kamczyk beffa Durante e riapre il match.
48' Ammonita D'Auria.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45'+2' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concessi 2' di recupero.
32' GOOOOOOOOOOOL! Le Bihan, sulla combinazione con Visentin, sblocca il match e porta in vantaggio le biancocelesti.
25' Dopo la revisione l'arbitro non cambia idea, non considera il tocco di mano e fa riprendere il gioco da calcio d'angolo.
23' Tocco di mano in area del Milan, la Lazio gioca la card e l'arbitro va a rivedere l'azione.
22' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Le Bihan tenta la conclusione ma finisce oltre la porta.
19' Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio, conquistato da Visentin che ha subito fallo da Keijzer. Alla battuta Benoit che scambia corto per Le Bihan. Cross della francese in area a cercare Piemonte, ma la palla finisce sul fondo.
6' Ha sviluppato molto bene Le Bihan che tenta l'appoggio su Piemonte, ma l'attaccante non trova la porta.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Milan, gara valida per il quindicesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 15.00 col fischio d'inizio.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.