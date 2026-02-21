IL TABELLINO di Fiorentina - Lazio Primavera 4-1
Primavera 1 | 26ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
"Rocco B. Commisso" Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
Fiorentina - Lazio Primavera 4-1
Marcatori: Conti (9', F), Battisti (18', L), Sadotti (64', F), Braschi (83', F), Deli (90'+3', F).
FIORENTINA: Fei, Sadotti, Turnone, Puzzoli (69' Braschi), Keita (69' Atzeni), Jallow (85' Kone), Trapani, Mazzeo, Conti (69' Bonanno), Montenegro (46' Deli), Sturli. A disp.: Dolfi, Pinzani, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci. All.: Daniele Galloppa
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti (76' Gelli), Munoz (69' Marinaj), Santagostino (69' Sulejmani), Calvani (82' Trifelli); Serra, Sana Fernandes (82' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Canali, Iorio, Avram, Curzi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Iacobellis (sez. Pisa)
Assistenti: Carella - Miccoli
NOTE
Ammoniti: Santagostino (L), Keita (F), Sadotti (F).
Recupero: 4' s.t.