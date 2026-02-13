PRIMAVERA | Lazio, il calendario dalla 25ª alla 28ª giornata
In quello che è stato un girone di ritorno fin qui praticamente impeccabile, la Lazio Primavera ha sempre vinto nelle ultime quattro uscite, risollevando una stagione che sembrava ormai compromessa da una prima metà di campionato decisamente negativa. Grazie a una striscia di 11 risultati utili consecutivi, la squadra di Punzi è riuscita a risalire la classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione e avvicinandosi a quella utile per i play-off.
A 14 gare dalla fine, i biancocelesti hanno completamente stravolto i propri obiettivi, ritrovandosi in maniera quasi inaspettata a lottare per raggiungere un posto tra le prime sei. Le prossime gare diranno se la Lazio riuscirà a rimanere al passo delle prime della classe o se dovrà accontentarsi di una salvezza tranquilla. Questo il calendario dalla 25ª alla 28ª giornata:
25ª giornata
Lazio Primavera - Cagliari: sabato 14 febbraio 2026, ore 15:00
26ª giornata
Fiorentina - Lazio Primavera: sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
27ª giornata
Genoa - Lazio Primavera: venerdì 27 febbraio 2026, ore 12:00
28ª giornata
Lazio Primavera - Lecce: mercoledì 4 marzo 2026, ore 12:00