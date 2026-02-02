IL TABELLINO di Lazio Primavera - Atalanta 2-0

02.02.2026 14:00
Primavera 1 | 23ª giornata

Lunedì 2 febbraio 2026, ore 12:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Atalanta 2-0

Marcatori: Sulejmani (rig., L, 77'), Montano (L, 88').

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Gelli (70' Munoz), Farcomeni, Santagostino, Cuzzarella (81' Calvani); Serra (70' Sulejmani), Sana Fernandes (81' Montano). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.

ATALANTA: Anelli, Gobbo, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj (78' Leandri), Mencaraglia (67' Gasparello), Artesani (67' Mungari), Collins Isoa, H. Camara (78' Cakolli), I. Camara (85' Bono), Bonanomi. A disp.: Barbieri, Rinaldi, Parmiggiani, Ruiz, Aliprandi, Percassi. All.: Giovanni Bosi.

Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Leotta - Petrov

NOTE

Ammoniti: Farcomeni (L), Maffessoli (A), Munoz (L).

Recupero: 4' st.

