Calciomercato Lazio | La nuova lista Serie A: un acquisto oppure Gigot

La nuova lista Serie A della Lazio ha ancora la possibilità dell'inserimento di un over 22 oppure il posto sarà occupato da Gigot

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La sessione invernale di calciomercato ha rivoluzionato la lista Serie A della Lazio. Le cessioni di Castellanos, Guenoduzi, Mandas e Vecino hanno liberato ben quattro posti tra gli over 22, soltanto due dei quali occupati da Taylor e Maldini. Gli altri nuovi arrivi infatti, essendo nati dopo il 1 gennaio 2003, entrano nella lista degli under 22, che è illimitata. In vista di queste ultime ore di trattative ci sarebbe un posto libero, magari uno slot per una mezzala destra, richiesta a più riprese da Sarri. Senza nuovi arrivi sarebbe possibile non soltanto il reinserimento di Hysaj, già avvenuto durante il mese di gennaio visto che a calciomercato aperto la lista può essere sempre modificata, ma anche quello di Gigot, ormai sulla via del recupero.

La lista Serie A della Lazio al momento è così composta: quattro giocatori tra Provedel, Lazzari, Rovella, Zaccagni, Pellegrini, Cancellieri e Romagnoli sono settore giovanile Italia, Cataldi e Furlanetto settore giovanile biancoceleste, Motta, Provstgaard, Belahyane, Przyborek e Ratkov under 22, mentre i tre non inseriti precedentemente nel settore giovanile Italia più Marusic, Patric, Gila, Tavares, Basic, Dele-Bashiru, Taylor, Isaksen, Dia, Maldini, Noslin, Pedro, Hysaj e presumibilmente Gigot sono gli over 22.

Va ricordato infine che la Lazio non ha più la possibilità di effettuare variazioni dopo la consegna definitiva che avverrà a fine calciomercato. Le due modifiche consentite sono state già utilizzate nella prima parte di campionato con l'inserimento di Basic per Dele-Bashiru prima di Genoa - Lazio e Dele-Bashiru per Hysaj prima di Bologna - Lazio.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.