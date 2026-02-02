UFFICIALE | Verona, esonerato Zanetti: il comunicato
48 ore di fuoco in Serie A per quanto riguarda le panchine. Dopo l’esonero di Gilardino al Pisa è arrivato anche quello di Paolo Zanetti al Verona.
Dopo il ko incassato per mano del Cagliari la società scaligera ha deciso di esonerare il tecnico come sottolinea il comunicato ufficiale del club.
“Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco”.
