Romagnoli, la ricostruzione: la Lazio, l'Al Sadd, Lotito, Sarri e... il tempo

Scoccate le 22, il verdetto finale: Romagnoli resta alla Lazio, è saltato l'affare con l'Al Sadd. Un ribaltone clamoroso, l'ennesimo di una vicenda folle... per gli altri. A Formello non stupisce più nulla, è quasi la normalità. Una storia di pugni sul tavolo, grida incontrollate, incontri, colloqui, scontri, saluti, ripensamenti, comunicati, commenti, frecciatine e telefonate rubate (o clonate). Alla fine si è concluso tutto con un nulla di fatto. La telenovela dell'inverno, a tinte biancocelesti, è terminata. Per chi si fosse perso gli ultimi episodi, ecco un bel riassunto.

La richiesta di Romagnoli è chiara sin da subito: vuole andare a giocare altrove, considera terminata la sua esperienza alla Lazio. La misura è colma: il mancato rinnovo e le promesse mai mantenute post Champions l'hanno portato a voler lasciare la squadra del suo cuore. A porgergli la mano è l'Al Sadd di Roberto Mancini, che trova l'accordo con la società biancoceleste tra il 20 e il 21 gennaio, prima della gara contro il Lecce. Il centrale vorrebbe partire subito, ma Lotito non è della stessa idea. Si arriva un patto: giocherà al Via del Mare, dopo di che lascerà la Capitale.

A fine partita, quindi, Romagnoli saluta tutti, dai tifosi (in lacrime sotto il settore ospiti, ringrazia e regala la maglia al suo popolo), a staff, magazzinieri e stampa. Sui social la società lo omaggia: "Da sempre e per sempre nel mio cuore", il suo commento. Sono momenti toccanti, struggenti, commoventi. Forse è la degna chiusura di uno splendido capitolo. Il giorno dopo, però, arriva il clamoroso dietrofront della società: "Non è mai stato inserito sul mercato, rimarrà un giocatore biancoceleste". L'annuncio sorprende tutti, anche chi si trova dentro le mura di Formello (c'è chi si era unito al saluto con qualche cartolina da Lecce). Il motivo del comunicato è legato alle parole di Sarri sul centrale nel post partita: "Se andrà via si comincerà a prendere qualche gol in più, avevo detto alla società che era infattibile la sua partenza. Sostituirlo è impossibile".

Da qui inizia una settimana fatta di tira e molla continui: è un braccio di ferro durissimo tra Lotito e Romagnoli. Il presidente prova a tirare in mezzo anche Sarri, ma senza successo: "Il mercato lo fa la società, aspetto decisioni", ripete più volte. Il centrale smette di allenarsi (è diventato papà lunedì sera, si è visto sul campo solo martedì mattina) e viene messo fuori dai convocati per la gara contro il Genoa (se la guarda in tribuna in un Olimpico deserto). Ma proprio quando tutto sembrava ormai bloccato, ecco la riapertura dal mercato.

L'Al Sadd torna a spingere, l'operazione diventa una corsa contro il tempo. In poco tempo riprendono i contatti tra le parti: Lotito alza la richiesta, poi accetta l'ultima offerta. Gli avvocati sono al lavoro, bisogna fare in fretta: la deadline è fissata alle 22 ore italiane (non alle 19...), poi si chiuderà il mercato in Qatar. Romagnoli freme per lasciare la Lazio, firma il contratto e aspetta solo che venga depositato. La telenovela sembra ormai finalmente vicina al lieto fine. Ma niente da fare, salta tutto. Mancanza di tempi tecnici, il motivo. Resta alla Lazio.

Quello che dovrebbe essere l'epilogo più bello possibile, diventa la notizia che quasi nessuno voleva ricevere. Il campo ormai non c'entra più niente, si è andati oltre (ma questa è un'altra storia). La sensazione, comunque, è che presto possano esserci nuovi sviluppi riguardo a questa storia.