Lazio, Przyborek su Sarri: "Ecco in cosa può aiutarmi a migliorare"
31.01.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il nuovo acquisto della Lazio Adrian Przyborek si è presentato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste. Tra i tanti toccati ha parlato anche di Maurizio Sarri e di come lavorerà insieme a lui. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Penso che Sarri possa aiutarmi molto: ha un'enorme esperienza internazionale ed è una persona che può rendermi più forte, soprattutto dal punto di vista della personalità, che è un aspetto su cui voglio migliorare. So che lui può darmi molto sotto questo aspetto".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.