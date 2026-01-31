D'Agostino ricorda Mihajlovic: "Persona vera e allenatore speciale"
RASSEGNA STAMPA - Gaetano D'Agostino, ex centrocampista di Udinese e Fiorentina tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport nella quale ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Era il perno dell'Udinese, è stato un passo dal Real Madrid. Poi, il rimpianto di aver rifiutato al Napoli e gli inizi con la Roma. A un certo punto, arriva la Fiorentina, ed è lì che ha incontrato Sinisa: "A Firenze trovai Mihajlovic, una persona vera e un allenatore speciale. Si fermava a tirare le punizioni con me e Marcolin. E doveva vincere sempre lui, non c'era verso...".
