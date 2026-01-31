Calciomercato Lazio | Diogo Leite convocato dall'Union Berlino: le ultime
L'addio di Romagnoli sembra ormai a un passo e la Lazio è già corsa ai ripari. Per sostituire il centrale difensivo, i biancocelesti hanno messo nel mirino Diogo Leite, classe 1999 di proprietà dell'Union Berlino, e sono vicini a chiudere un'operazione da circa 2,5 milioni di euro.
In attesa che la cessione di Romagnoli all'Al-Sadd diventi effettiva, la Lazio sembra avere il portoghese già in pugno, ma direttamente dalla Germania arrivano segnali contrastanti che, quantomeno, destano curiosità.
Nonostante sembri prossimo all'addio, infatti, Diogo Leite è stato convocato dall'Union per la sfida di Bundesliga contro l'Hoffenheim e a testimoniarlo è un post del club tedesco, nel quale si vede il difensore salire sul pullman insieme al resto dei compagni.