SONDAGGIO - Lazio-Genoa, vota il migliore in campo
La Lazio riesce a vincere contro il Genoa, conquistando tre punti che perlomeno rendono leggermente migliore l'umore all'interno dello spogliatoio e nella piazza biancoceleste. Prima il gol di Pedro, che concretizza il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zufferli, poi la rete di Taylor, la sua prima in biancoceleste. Infine, arriva il sigillo finale di Cataldi, che vale i tre punti.
Sarri schiera una formazione fortemente rimaneggiata, con l'assenza di Romagnoli e quella, in extremis, di Zaccagni, che si è fermato nell'allenamento di rifinitura. Subito in campo Maldini, acquistato in settimana, mentre continuano a collezionare minuti in campo sia Taylor che Ratkov, entrato a gara in corso.
Ora per la Lazio si avvicina la sfida contro la Juventus, in programma domenica prossima. Ma prima di pensare già al prossimo turno, è il momento di decretare il migliore in campo di Lazio-Genoa: potete farlo tramite il nostro sondaggio su Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).