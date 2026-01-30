Lazio, Gila la prende con il braccio. Marelli sul rigore per il Genoa: "In questo caso..."
30.01.2026 22:12 di Simone Locusta
La Lazio raddoppia con Taylor, ma il Genoa rientra subito in partita grazie al secondo rigore del match, uno per parte. Questa volta a prendere il pallone con il braccio è stato Gila, poi Malinovskyi ha trasformato il tiro dagli undici metri.
Luca Marelli ha spiegato ai microfoni di Dazn la decisione di Zufferli, richiamato all'On Field Review dal Var per assegnare il rigore. Le sue parole:
"È calcio di rigore anche questo, perché il braccio si muove verso il pallone e anche in questo caso aumenta il volume corporeo".
Simone Locusta
