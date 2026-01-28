Lazio, Grosicki presenta Przyborek: "Qui è il più talentuoso di tutti, ma..."

La Lazio pesca in Polonia per il centrocampo. Adrian Przyborek, classe 2007 di proprietà del Pogon Szczecin, è a un passo dall'arrivo in biancoceleste per 4.5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita.

Considerato come uno dei giovani più promettenti del calcio polacco, in Patria il centrocampista è finito sotto l'ala protettrice di Kamil Grosicki, leader del Pogon che vanta ben 100 presenze nella nazionale biancorossa. In una vecchia intervista rilasciata a Super Express, proprio Grosicki aveva tessuto le lodi di Przyborek, definendolo come il prospetto di maggior talento dell'intera squadra:

"Mi sembra che Adrian Przyborek stia migliorando sempre di più. Sta giocando già il secondo anno in Ekstraklasa, ma in questa fase si sta mettendo particolarmente in evidenza. Ha segnato contro lo Stal, un gol che potrà dargli ulteriore fiducia. È il più talentuoso di tutti, ma deve lavorare duramente, perché il solo talento non basta. E non vale solo per lui: ci sono anche Patryk Paryzek e Antek Klukowski, che ha iniziato a giocare in questo girone e migliora partita dopo partita. Inoltre abbiamo un allenatore che non ha paura di puntare sui giovani".