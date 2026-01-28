Calciomercato Lazio | Przyborek, ci siamo: si lavora allo scambio dei documenti
28.01.2026 18:20 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si avvicina ad Adrian Przyborek. Come riportato da Alfredo Pedullà, la società biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il Pogon per l'arrivo in Italia del classe 2007. Nelle ultime ore è stata aumentata l'offerta: c'è l'intesa di massima tra club e con il giocatore, ora si lavora allo scambio di documenti. Dopo di che il trequartista sbarcherà a Roma.
