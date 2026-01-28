Lazio, Orsi su Maldini: "Non mi entusiasma. Con Sarri può crescere, ma..."
28.01.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi si è espresso su Daniel Maldini, nuovo acquisto della Lazio arrivato dall'Atalanta in prestito. Di seguito le sue parole.
"Daniel Maldini? Sono contento per lui perché arriva in una grande piazza, ma è un acquisto che non mi entusiasma. Con Sarri potrebbe crescere, ma è un'operazione "recupero", in prestito. Con un allenatore come Sarri potrebbe anche crescere, ma in questo momento di tensione non risolve i problemi della Lazio".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.