Lazio - Genoa, c’è un caso biglietti: i conti non tornano

Caso biglietti per Lazio - Genoa. La scorsa settimana il tifo organizzato aveva invitato tutti i non abbonati a non acquistare i tagliandi per la prossima gara all’Olimpico. Il motivo era legato alla gestione societaria negli ultimi mesi da parte del club, considerata “allo sbando totale”. La Lazio ha risposto con un durissimo comunicato, sostenendo che l’appello fosse “un atto grave e inaccettabile, che travalica ogni forma di legittimo dissenso e assume i contorni di un vero e proprio tentativo di pressione organizzata e di condizionamento nei confronti della Società, della squadra e dell’intero ambiente laziale”.

A seguito della nota, il tifo organizzato ha deciso ufficialmente di “non entrare” all’Olimpico, specificando che “ogni tifoso è libero di scegliere ciò che ritiene sia meglio fare nel rispetto della propria coscienza”. La protesta ha quindi frenato sensibilmente la vendita dei tagliandi per la gara di venerdì, almeno secondo quanto risulta su Vivaticket. Dopo poco più di un giorno dall’apertura (lunedì 26 gennaio, ore 12), infatti, il dato è di 280 tagliandi staccati. Dalla Lazio, però, fanno sapere che il numero si attesta sui 1500.

Si tratta di una differenza di quasi 1300 unità che apre un vero e proprio caso sulle presenze allo stadio di venerdì. Il circuito principale per acquistare i biglietti parla chiaro, ma da Formello raccontano un'altra verità.