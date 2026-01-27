Lazio | Mandas si presenta al Bournemouth: "Pronto a lavorare sodo" - FT
Chi viene e chi va. Se in casa Lazio oggi è stato il giorno di Daniel Maldini, diventato ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste, Christos Mandas si è appena trasferito in Inghilterra, nel Bournemouth. Il giovane portiere ha condiviso sul proprio profilo Instagram le prime foto con la nuova maglia, il momento della firma sul contratto e i primi minuti della sua nuova esperienza.
Il greco ha poi accompagnato le immagini con alcune parole, presentandosi di fatto ai suoi nuovi tifosi: "Molto felice ed orgoglioso di essere un giocatore del Bournemouth. Pronto a lavorare duro". E infine: "Up to Cherries".
Tra i commenti, anche qualche volto "noto" in casa Lazio. È il caso di Nuno Tavares, ma anche di Gigot, Hysaj e Provstgaard. Cuoricini e messaggi di buona fortuna: i calciatori della Lazio ne hanno approfittato per salutare ancora l'ex portiere biancoceleste. Di seguito il post: