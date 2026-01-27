Lazio | Maldini rivela: "Ho parlato con Sarri, ecco cosa ci siamo detti"

27.01.2026 di Elena Bravetti
Un giorno speciale per Daniel Maldini, diventato un nuovo calciatore biancoceleste. Ufficiale il trasferimento dall'Atalanta alla Lazio: il classe '01, adesso, andrà a mettersi a disposizione di mister Sarri e dei compagni, con l'obiettivo di fare il proprio contributo per far uscire la squadra da un momento di forte difficoltà.

In particolare, nell'intervista a Lazio Style Channel, l'attaccante ha spiegato anche di aver parlato con l'allenatore. Una chiaccherata generale, durata pochi minuti, ma a cui faranno seguito diversi colloqui per entrare maggiormente nel merito. Ecco le parole del nuovo acquisto biancoeleste sull'argomento: 

"Sarri? Abbiamo parlato poco, dieci minuti. Abbiamo fatto una chiacchierata generale, poi vedremo nei prossimi giorni dove giocherò e cosa farò. Adesso la Lazio arriva da un momento difficile, ma ci sono delle ottime basi per costruire qualcosa di importante".

