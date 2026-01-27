UFFICIALE - Maldini è un nuovo calciatore della Lazio: il comunicato
27.01.2026 18:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Dopo l'arrivo a Roma e le visite mediche, è arrivata anche l'ufficialità: Daniel Maldini è un nuovo calciatore della Lazio. Proprio in questi minuti è stato pubblicato il comunicato sui profili ufficiali del club. Eccolo di seguito: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall'Atalanta Bergamasca Calcio".
