Lazio, Romagnoli è una furia: scontro con Lotito a Formello

RASSEGNA STAMPA - Regna il caos in casa Lazio, la situazione è delicata e molto complicata. Lo spogliatoio è in subbuglio, in molti vogliono andar via. A seguire le orme di Castellanos e Guendouzi, anche Romagnoli. Il difensore è arrivato al divorzio, doloroso, dopo anni di promesse non mantenute e ora, saturo della situazione, ha deciso di mettere fine alla sua avventura in biancoceleste.

Il numero tredici ha accettato un'offerta proveniente dal Qatar ed è pronto a lasciare la Capitale non appena riceverà il via libera dal presidente. Proprio con lui, ha avuto un incontro nella giornata di ieri. Come vi abbiamo raccontato, Lotito avrebbe intenzione di offrirgli un rinnovo last minute che però non placherà la rabbia del giocatore.

Ormai è troppo tardi e, come si legge sul Messaggero, il centrale avrebbe ribadito al patron: “Sono tre anni che mi prendi in giro”. Non è tardata ad arrivare la replica di Lotito: “E allora vai da Sarri, che non vuole perderti, e digli che ti ho offerto il prolungamento e vuoi andare via tu”. Il tecnico e Romagnoli hanno già avuto modo di parlare, ma neanche il tentativo disperato del toscano è riuscito a fargli cambiare idea. Oggi, prosegue il quotidiano, il biancoceleste ribadirà la sua decisione.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE