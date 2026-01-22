Lazio, Romagnoli verso l’addio: Sarri ha provato a trattenerlo. Il retroscena

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il divorzio tra Romagnoli e la Lazio è ormai solo questione di ore. Il difensore ha deciso di accettare l'irrinunciabile proposta da 18 milioni di euro in tre anni dell'Al-Sadd, che è pronto a versare nelle casse biancocelesti circa 9-10 milioni tra parte fissa e bonus. L'addio di Alessio non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è frutto di promesse mai mantenute dalla società e di una trattativa per il rinnovo mai nata realmente.

Secondo il Corriere dello Sport, Sarri ha fatto di tutto per trattenere il centrale. Nelle ultime 48 ore ha parlato più volte con Romagnoli, a cui è legato calcisticamente e umanamente, senza, tuttavia, riuscire a fargli cambiare idea. Il ragazzo non pensa che in questa Lazio ci sia più futuro per lui e ha deciso, a malincuore, di abbandonare la nave proprio nel momento in cui sembra affondare inesorabilmente. Sa di lasciare nel momento più difficile e per questo è consapevole di dovere una spiegazione ai tifosi laziali.

L'offerta dal Qatar è stato solamente un assist arrivato al momento opportuno, che lo ha portato a prendere una scelta definitiva. Dopo lo strappo con Lotito avvenuto nel 2023 per quella promessa di rinnovo mai mantenuta, il giocatore non ha mai percepito la volontà della società di provare a riallacciare i rapporti. Come riporta il quotidiano, l'ultimo contatto tra il suo entourage e la dirigenza è avvenuto a inizio gennaio, quando il club avrebbe chiesto di formulare una richiesta per intavolare una trattativa. La proposta sul tavolo della Lazio sarebbe pervenuta, ma non avrebbe mai ricevuto risposte.

L'addio di Romagnoli, dunque, dovrebbe consumarsi entro questa settimana. La squadra di Sarri è impegnata sabato sera a Lecce e, se anche la trattativa non dovesse essere ancora andata in porto, il difensore non giocherebbe comunque a causa di un affaticamento. La gara contro il Como, dunque, con ogni probabilità è stata l'ultima apparizione del numero 13 in biancoceleste.