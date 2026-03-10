Gimenez, primo allenamento dopo quattro mesi: cosa filtra verso Lazio - Milan

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi insieme al gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima volta dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi diversi mesi, col giocatore che è stato accolto con entusiasmo dai compagni di squadra.

Lo stesso tecnico del Milan, già alla vigilia del derby poi vinto contro l'Inter, aveva confessato come il messicano si sarebbe "a breve riaggregato alla squadra". E oggi è arrivato il primo allenamento col resto dei compagni a Milanello. Nei giorni scorsi il centravanti messicano aveva svolto una visita di controllo che aveva escluso complicazioni dopo la pulizia artroscopica della caviglia destra dei mesi scorsi.

L'ultima sfida giocata dal classe 2001 risale al 28 ottobre 2025, quando i rossoneri pareggiarono 1-1 con l'Atalanta a Bergamo. In quell'occasione i fastidi alla caviglia che inizialmente non sembravano preoccupare particolarmente, salvo poi intraprendere la strada dell'operazione e conseguentemente del lungo stop. In totale Gimenez ha saltato 19 partite di campionato e ora punta alla convocazione per la prossima sfida contro la Lazio in programma domenica 15 marzo alle 20.45. Un'arma in più a disposizione di Allegri per il finale di campionato, col Milan che proverà a recuperare i 7 punti di svantaggio dall'Inter capolista.