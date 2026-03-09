Scontro Agresti - Ferrajolo: "La Lazio non è un'impresa di pulizie!"

Scontro totale in diretta a Radio Radio tra Luigi Ferrajolo e Stefano Agresti sul tema più caldo del momento in casa Lazio: il futuro di Claudio Lotito e la protesta dei tifosi. I due hanno espresso la propria posizione sulla situazione attuale in casa biancoceleste, col presidente della FSNI che ha attaccato apertamente il patron del club: "Lotito deve vendere, basta. Non esiste una squadra senza i tifosi. Eredità al figlio? La Lazio non è né un'impresa di pulizie né una monarchia". Di seguito il post pubblicato su X

