Scontro Agresti - Ferrajolo: "La Lazio non è un'impresa di pulizie!"
Scontro totale in diretta a Radio Radio tra Luigi Ferrajolo e Stefano Agresti sul tema più caldo del momento in casa Lazio: il futuro di Claudio Lotito e la protesta dei tifosi. I due hanno espresso la propria posizione sulla situazione attuale in casa biancoceleste, col presidente della FSNI che ha attaccato apertamente il patron del club: "Lotito deve vendere, basta. Non esiste una squadra senza i tifosi. Eredità al figlio? La Lazio non è né un'impresa di pulizie né una monarchia". Di seguito il post pubblicato su X:
Scontro totale in diretta tra Luigi Ferrajolo e Stefano Agresti sul tema più caldo del momento in casa #Lazio: il futuro di Claudio #Lotito e la protesta dei tifosi— Radio Radio (@RadioRadioWeb) March 9, 2026
