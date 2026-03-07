Ex Lazio | Castellanos, il retroscena: il West Ham lo voleva da tempo, ma...
07.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A gennaio si è completato il trasferimento di Castellanos al West Ham. L'attaccante argentino ha lasciato la Lazio per unirsi agli Hammers, che da tempo lo seguivano. Secondo quanto riportato da The Athletic, la società inglese si era decisa a prenderlo già nel 2022, quando il Taty giocava in MLS al New York City FC. All'epoca, però, il proprietario del club statunitense David Sullivan non aveva dato l'ok all'operazione. Alla fine, Castellanos è finito in Spagna, al Girona, poi alla Lazio e finalmente al West Ham in Inghilterra.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.