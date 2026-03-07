Serie A, L'Atalanta frena ancora: Scamacca evita il ko con l'Udinese
07.03.2026 20:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alla New Balance Arena, l'Atalanta pareggia 2-2 in rimonta contro l'Udinese e frena ancora nella sua corsa al quarto posto. Dopo aver chiuso il primo avanti grazie alla rete di Kristensen, i friulani erano riusciti a raddoppiare il vantaggio con il gol di Davis, portandosi sul 2-0 al 55'.
Nell'ultimo quarto d'ora, poi, è Scamacca a prendersi la scena, firmando in quattro minuti una doppietta che restituisce la parità alla Dea. I bergamaschi, però, non riescono ad andare oltre il pareggio, sprecando un'altra occasione per avvicinarsi alle altre contendenti per un posto in Champions League.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.