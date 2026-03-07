Lazio, Maldini fa chiarezza: “Il ruolo? Ho sempre giocato trequartista, ma Sarri…”
Adesso parla Maldini. Dopo Lotito prima e Sarri poi, anche l’attaccante della Lazio si è espresso sul suo ruolo ai microfoni di Radio Serie TV Serie A. Di seguito le sue parole: "Sono sempre stato abituato a giocare come trequartista quindi magari preferisco quel ruolo ma in questo modo di giocare di Sarri mi trovo bene. Sarri mi chiede di scaricare e di attaccare forte la porta e mi lascia abbastanza libero nei movimenti e questo mi fa sentire bene".
