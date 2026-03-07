Lazio, altra doppietta per Artistico: lo Spezia ribalta il Monza
07.03.2026 20:00 di Andrea Castellano
Numeri davvero importanti per Gabriele Artistico in questa stagione di Serie B. L'attaccante dello Spezia, in prestito dalla Lazio, sta trascinando la squadra di Donadoni a suon di gol. Gli ultimi due li ha realizzati contro il Monza, nel 4-2 in rimonta dei bianconeri. Attualmente è a quota 11 reti (10 in campionato, 1 in Coppa Italia), di cui 5 nelle scorse cinque partite. È il protagonista assoluto dell'annata dei liguri, attualmente al diciassettesimo posto in classifica in serie cadetta.
