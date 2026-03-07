IL TABELLINO di Bologna - Lazio Primavera 1-2
Primavera 1 | 29ª giornata
Sabato 7 marzo 2026, ore 15:00
Stadio "Granarolo Youth Center", Crespellano (BO)
Bologna - Lazio Primavera 1-2
Marcatori: Pernaselci (21', L), Sulejmani (29', L), Castaldo (68', B).
BOLOGNA: Franceschelli, Castaldo, Lai (46' Nordvall), Papazov, Nesi (75' Ravaglioli), Baroncioni, Negri, Tomasevic (16' Markovic), N'Diaye (46'Anastasio), Libra (84' Juncaj), Lo Monaco. A disp.: Gnudi, Briguglio, Juncaj, Francioli, Badori, Bousnina. All.: Stefano Morrone
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (71' Bordon), Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Munoz (67' Battisti), Farcomeni (84' Milillo), Calvani; Sulejmani (71' Marinaj), Cuzzarella (71' Montano). A disp.: Bosi, Giacomone, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Guitaldi (sez. Rimini)
Assistenti: Pelosi - Ingenito
NOTE
Ammoniti: Ferrari (L), Farcomeni (L).
Recupero: 2' p.t., 6' s.t.