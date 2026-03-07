Lazio, Nosotti (Sky): "La squadra non è adatta al gioco di Sarri, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Marco Nosotti ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

"Il Sassuolo non era partito benissimo ma si è ripreso dopo la gara con la Lazio all’andata, c’è molta serenità in questo momento e la squadra ha un’idea di gioco forte. È molto pericolosa sui calci d’angolo e infatti ha fatto 7 gol da questo fondamentale, Grosso sta facendo un lavorone, ha ambizioni alte e ha creato un bellissimo rapporto con i suoi giocatori".

"Il più grande dubbio per la gara di lunedì è Matic, sta facendo un super campionato, con grande umiltà si è immerso in questa realtà ed è subito diventato un leader. Vista da fuori la Lazio mi sta stupendo, mi sembra una squadra non adatta al gioco di Sarri, anche i singoli stanno subendo una flessione importante".

"Il Sassuolo arriva con 15 punti nelle ultime 6 partite, la Lazio ne ha fatti 9 nel 2026, non possono essere numeri da Lazio questi. Il Sassuolo è la quarta squadra in Italia per creazione offensiva facendo partire l’azione dalla difesa, aiuta anche Muric che è un ottimo portiere sia tecnicamente che per la sicurezza che dà al reparto".