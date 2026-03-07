Sassuolo, Thorstvedt suona la carica verso la Lazio: "Continuiamo così"

07.03.2026
Sassuolo, Thorstvedt suona la carica verso la Lazio: "Continuiamo così"
Intervenuto ai microfoni di SkySport, il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt ha commentato la stagione della formazione neroverde a partire dall'ultima vittoria contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole: "Il gol è stato tra i più belli che abbia mai fatto in Serie A ed è arrivato contro una squadra fortissima, che fa bene anche in Champions. Non ci dimentichiamo che arriviamo da un campionato di Serie B. Stiamo facendo una bellissima stagione, dobbiamo continuare così e prenderci ciò che possiamo prenderci". 

