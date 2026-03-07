NEWS | Roma, tragedia sfiorata: non si ferma all'alt e si schianta contro un bus
07.03.2026 16:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un’altra notte di paura nelle strade della Capitale con una tragedia, questa volta, fortunatamente solo sfiorata. Tutto è iniziato in via di Torre Spaccata dove un 23enne, originario del Montenegro, ha deciso di non fermarsi all’alt imposto dalle forze dell’ordine. Ne è nato quindi un inseguimento terminato con lo schianto... <<< ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide