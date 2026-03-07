Lazio, Isaksen - Maldini - Zaccagni: Sarri ha scelto il suo tridente d’attacco
RASSEGNA STAMPA - Il tridente della Lazio deve diventare più incisivo, ma, riporta il Corriere dello Sport, nella testa di Sarri i titolari sono chiari: Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Maldini nel ruolo di falso nove. Contro l’Atalanta si sono visti i primi segnali di intesa, ma ora l’obiettivo è trovare continuità, anche grazie al contributo di chi entra dalla panchina, come successo con Dia nell’ultima gara.
L’attacco è stato fin qui il punto debole della stagione biancoceleste: pochi gol e poche occasioni create, anche a causa di infortuni e continui cambi nelle gerarchie. Il tridente scelto da Sarri, in realtà, è stato disponibile insieme solo due volte: a Cagliari e nella sfida di Coppa di pochi giorni fa. Quando Maldini è arrivato, si è fermato Zaccagni per una lesione all’addome; al rientro del capitano si è fermato lo stesso Maldini per un problema al ginocchio, mentre Isaksen era rimasto a riposo a Torino.
Se arriveranno segnali positivi dagli allenamenti del weekend, Sarri dovrebbe riproporli insieme contro il Sassuolo per continuare a migliorare i meccanismi offensivi, anche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta ad aprile.