Lazio, negli USA si parla solo della protesta dei tifosi: cosa sta succedendo

La sfida tra Lazio e Atalanta è terminata 2-2, un pareggio che rimanda il verdetto finale alla gara di ritorno. Ma il match più importante per i tifosi si giocava perlopiù sugli spalti. O meglio, al di fuori dello Stadio Olimpico: la protesta prosegue imperterrita, anche per la semifinale il tifo organizzato ha scelto di disertare lo stadio per protestare contro la società biancoceleste.

L'iniziativa dei laziali sta facendo rumore, ogni giorno sempre di più, tanto da arrivare anche oltreoceano. Negli studi di CBS Sports Golazo, uno dei programmi di calcio più seguiti negli Stati Uniti D'America, si è dato ampio spazio al malumore dei tifosi. La situazione è stata ben spiegata e discussa tra i personaggi presenti.

"I tifosi protestano, non si presentano. Si stanno opponendo di proposito all'amministrazione di Lotito a causa della direzione che sta prendendo questo club. Questo momento è probabilmente il periodo più buio della Lazio che io ricordi da molto tempo", questo il pensiero di Matteo Bonetti. In seguito, il pensiero di Aaron West: "I tifosi stanno dimostrando quanto sia grave la situazione, così come i risultati, ed è difficile vedere come possano cambiare le cose da qui in poi". Si è aggiunto anche Mike Grella nella discussione: "Una Lazio forte significa una Serie A più forte, parliamo di una squadra che ha vinto coppe e scudetti. Quando parli con persone fuori dall'Italia e parli di diversi club, loro ricordano sempre la Lazio come tra le squadre più importanti in Italia. Quindi ricordano questi club storici. Un paio di tifosi mi hanno contattato e mi hanno detto: "Siamo contenti che diciate la verità, che vi occupiate di tutto e che spieghiate cosa sta succedendo, perché credo che il club meriti di più".

In un altro estratto di CBS, Mike Grella ha continuato sul discorso e si è posto degli interrogativi: "Non è una bella cosa perché non è una squadra che rischia la retrocessione, è una squadra con una storia importante, anche europea. Cosa ci vorrebbe perché i tifosi tornassero? Cosa ci vorrebbe perché capissero? Un po' di investimento nel club e quanti acquisti sono effettivamente necessari? Rendere felici i tifosi, magari con due o tre ottimi acquisti. E poi hai una squadra davvero forte perché hai un buon allenatore. Ci vorranno due o tre ottimi acquisti? Forse un attaccante. Forse qualcuno che rinvigorisca i tifosi e li entusiasmi. Sarebbe interessante sapere esattamente cosa potrebbe far ribaltare tutto questo?".

Poi la risposta di Bonetti: "Stiamo trasmettendo negli Stati Uniti. Sono contento che ne stiamo parlando. Immagina l'equivalente di una partita NFL, i tifosi non si presentano. NBA o Premier League, è mai successo in Premier League? Non ricordo una partita in cui lo stadio fosse vuoto e ci fossero più di 60.000 tifosi che si rifiutassero di andare. Non ci sono molti precedenti in tutto il mondo per questo".

Il giornalista a bordocampo in occasione della sfida tra la Lazio e l'Atalanta ha poi raccontato di aver parlato con alcuni tifosi, per capire il loro stato d'animo: "Ho parlato con alcuni tifosi, mi hanno detto che non vogliono fare questo, vogliono supportare la propria squadra, ma sentono che sia l'unico modo per mandare via Lotito. Vogliono credere in qualcosa di migliore. Vogliono vedere un progetto che li porti al livello successivo".