Lazio - Sassuolo, scelto l'arbitro della sfida: la designazione completa
05.03.2026 12:15 di Simone Locusta
Archiviata l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, la Lazio è già proiettata alla prossima sfida di Serie A. Allo Stadio Olimpico arriverà il Sassuolo di Fabio Grosso: i neroverdi stanno disputando un'ottima stagione, decisamente sopra le aspettative, e vengono da una striscia di tre vittorie consecutive (l'ultima proprio contro la Dea).
La sfida, in programma lunedì sera alle 20:45, sarà arbitrata da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Tremolada in veste di IV Uomo. Paterna sarà l'addetto al Var, mentre come Avar ci sarà Abisso.
ARBITRO: ARENA
ASSISTENTI: MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO