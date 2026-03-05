Lazio, Dia a CBS: "Conosciamo il potere dei nostri tifosi. Li aspettiamo"
05.03.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Durante Lazio-Atalanta tra i media a bordocampo era presente anche CBS, un'emittente statunitense, che al termine del match ha intercettato Boulaye Dia, autore del secondo gol. Ecco le sue parole: "È stata una buona partita, abbiamo segnato il primo e il secondo gol ma non abbiamo chiuso la partita. Prendere un gol come questo (Musah, ndr), specialmente dopo aver fatto il 2-1, è difficile per noi. Giocare in uno stadio vuoto? Conosciamo il potere dei nostri tifosi. Senza di loro è difficile, ma li aspettiamo".
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.