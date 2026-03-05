Lazio, Sarri risponde a Lotito: "Maldini? Decido io dove farlo giocare"
Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato interrogato sul ruolo di Maldini dopo la telefonata di Lotito. Il presidente aveva detto che il figlio d'arte era stato preso per giocare a sinistra e non da centravanti. Di seguito le sue parole.
"Qualcuno (Lotito, ndr.) ha detto che Maldini deve giocare a sinistra? L'allenatore sono io e lo faccio giocare dove dico io. Lui ha sempre fatto il trequartista di centro-sinistra, nel nostro modulo non è previsto. Io ho sempre avuto il centravanti atipico, lui lo interpreta in certe giocate. Deve essere più completo, l'assist di oggi rientra nel suo repertorio. Poi deve essere lui a essere mandato in gol, gli manca".
