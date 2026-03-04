Lazio, Sabatini elogia i tifosi: "Protesta pacifica, meritano tanto rispetto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude 2-2 la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta con le reti di Dele-Bashiru e Dia da un lato e quelle di Pasalic e Musah dall'altro. Una sfida in cui non sono mancate le emozioni nonostante l'assenza dei tifosi biancocelesti che, anche questa sera, hanno proseguito nella loro protesta.

Sul tema ecco le parole di Sandro Sabatini ai microfoni di Mediaset: "L'immagine dei tifosi fuori dallo stadio è stata emozionante, questi tifosi meritano tanto rispetto. La loro protesta è pacifica e credo che comporti anche una sofferenza e tanto amore, per loro è una rinuncia anche economica".

"Effettivamente poi non sai mai cosa dire perché comunque si sono privati di un’emozione che vista dallo stadio sarebbe stata più bella. La Lazio ha giocato davvero una bella partita”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.