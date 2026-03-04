Lazio, Sarri a LSC: "A Bergamo ce la possiamo giocare". E sui tifosi...

Solo un pari tra Lazio e Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Nel post gara, per analizzare la sfida, ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Sarri. Queste le considerazioni del tecnico: “La squadra ha lottato e non ha solo lottato, ha fatto una prestazione di qualità perché abbiamo giocato alla pari e messo in difficoltà una squadra che al momento è tra le più forti in Italia. Rimane il rammarico di non aver avuto la forza di continuare a stare più alti ogni volta dopo il vantaggio. Dopo il pareggio abbiamo reagito bene, ma tanto a Bergamo ci sarà da soffrire. Ce la possiamo giocare e ce la giocheremo”.

“I gol? Dele-Bashiru è uno che ha caratteristiche che in questi ingressi può fare male, può fare di più. Dia a me dispiaceva tantissimo, stava facendo una stagione non di livello. L’ho sempre apprezzato, speravo ci potesse dare molto. Ci può dare molto in questo finale di stagione”.

“Tifosi? Io ho un retropensiero in tutte le partite in casa, la squadra a un certo punto è riuscita sollecitare quei pochi tifosi che c’erano. Se ce ne fossero stati 45 mila lo stadio ribolliva”.

