Lazio, Marusic a CBS: "Dobbiamo dare tutto. Tifosi? Rispettiamo la loro scelta"
04.03.2026 22:05 di Simone Locusta
Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, nota emittente statunitense, nel pre-partita di Lazio - Atalanta. Ecco di seguito le sue parole.
"Partita molto importante per noi, non stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo dare tutto per arrivare in finale. Non è il massimo per noi, ma rispettiamo la scelta dei tifosi, dobbiamo dare tutto per questa maglia e dimostrare di meritare la finale. Il gruppo è unito, poi nel calcio ci sono alti e bassi, ultimamente le cose non stanno andando benissimo ma dobbiamo restare uniti, solo così possiamo fare meglio".
