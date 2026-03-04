Lazio - Atalanta, la tensione è alle stelle: la frase di Cataldi a Manganiello
Il primo tempo di Lazio - Atalanta sta per terminare. A poco meno di un quarto d'ora dalla fine i biancocelesti si sono visti negare un calcio d'angolo sull'azione che ha visto coinvolti Maldini e Kolasinac.
La decisione di Manganiello ha fatto scattare Cataldi che si è diretto verso l'arbitro per un confronto chiedendo spiegazioni. Il centrocampista, rivolgendosi al fischietto, ha detto: "Ma come fate? Era angolo". E poi, ha aggiunto: "Ci stiamo giocando la vita". Una frase che sottolinea quanto sia importante e sentita la sfida dalla squadra di Sarri che vede nella Coppa Italia l'unica chance concreta per potersi avvicinare all'Europa.
