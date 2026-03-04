Lazio, i convocati di Sarri per l'Atalanta: la scelta su Gila, Basic e Maldini
04.03.2026 14:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A poche ore dal fischio d'inizio della semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presenti Gila, Maldini e Pedro, al rientro dall'infortunio. Assenti invece sia Basic che Rovella. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.