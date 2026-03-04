Lazio, c'è l'Atalanta in semifinale: i numeri all'Olimpico in Coppa Italia
All'Olimpico sta per andare in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia. Dopo aver compromesso irrimediabilmente il percorso in campionato, la squadra di Sarri tenterà di salvare la propria stagione provando ad andare in fondo a una competizione che, oltre a un trofeo, garantirebbe l'accesso diretto alla prossima Europa League.
I precedenti casalinghi nel torneo sorridono ai biancocelesti che, in quattro gare, hanno strappato tre successi e un pareggio, senza contare la vittoria nella finale del 2019, disputata su campo neutro. Sono inoltre 6 i gol realizzati dai capitolini, contro i 2 dei bergamaschi. Di seguito tutti i numeri sulla sfida apparsi sul sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 11 (4 vittorie Lazio, 4 pareggi, 3 vittorie Atalanta)
Passaggi del turno: 1 Lazio, 2 Atalanta
Ultima vittoria Lazio: 0-2 (15.05.2019)
Ultima vittoria Atalanta: 3-2 (27.01.2021)
Ultimo pareggio: 2-2 (25.08.1985)
Gol totali Lazio: 13
Gol totali Atalanta: 11
Vittorie con più gol realizzati in Coppa Italia in casa: 2-0 Lazio (2008) - /