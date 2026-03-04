Lazio, Rambaudi sulla telefonata a Lotito: "Tutto questo mi provoca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare l'ultima (e l'ennesima) chiamata uscita fuori tra un tifoso della Lazio e il presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole:

"Non riesco a decifrare la telefonata, quando accade per l’ennesima volta non sai più se è voluta o meno. Ad ogni modo, tutto questo mi provoca mal di stomaco. Se si vuole il bene di qualcosa o di qualcuno, serve il confronto. Parlare e sparlare non serve e non mi piace. Io però non credo che Lotito sia una persona ingenua".

"Secondo me Fabiani in questo contesto ha operato come poteva. Per me conosce il calcio, ha fatto anche la gavetta; lavorare con certi individui è complicato. Maldini preso per fare l’esterno a sinistra? E Lotito è un direttore sportivo, oppure è un allenatore? Detto che queste osservazioni possono starci, ma in privato".

"Io farei giocare Tavares dall’inizio, così come Maldini se sta bene. Dele-Bashiru può far bene, visto che ha corsa e dinamicità. Penso che la formazione quindi sia questa. Pedro magari può entrare 20′ alla fine".